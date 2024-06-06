Так, у Бєлгородській області цієї ночі, 6 червня, зазнала дронової атаки нафтобаза у Старооскольському міському окрузі. На об'єкті сталася пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.
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Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області
На додаток до удару по Новошахтинському НПЗ, в Ростовській області в Росії заявили про удар дроном і на північному напрямку – по нафтобазі в Бєлгородській області.
Так, влада Бєлгородської області Росії повідомила про атаку дрона-камікадзе на нафтобазу в області. За словами місцевого губернатора, в результаті атаки постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Бєлгородської області. Там горів один з резервуарів.
Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів,
– розповів він.
Гладков також додав, що пожежу ніби "оперативно ліквідували", і що постраждалих немає.
У ворожих медіа додали, що востаннє дрони били по нафтобазі в Старому Осколі на північному сході Білгородської області вночі на 13 травня.
Атака на Новошахтинський НПЗ: що відомо
- В ніч на 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Ростовській області прогриміли вибухи та почалася сильна пожежа.
- Російські ЗМІ повідомляють, що завод у Ростовській області атакували безпілотники. В місцевому чаті учасники писали, що нібито чули кілька вибухів.
- Якщо інформація про удар дронів підтвердиться, то це буде вже третя атака на НПЗ у Новошахтинську. Перші дві були у березні та квітні цього року, після них, за повідомленнями росіян, завод зупиняв роботу.