По данным издания подобные данные являются чрезвычайно важными, Ведь враг постоянно использует эти самолеты как носители Х-22 для ударов по Украине.

Смотрите также Тактика Первой мировой: как старенькие самолеты Як-52 могут сэкономить Украине ценные ракеты ПВО

Сосредоточили минимум пятую часть от флота

По состоянию на 22 апреля 2024 года на российском аэродроме "Моздок" было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов различных типов.

В то же время россияне нарисовали силуэты фейковых Ту-22М3 и Су-24М/МР. Спутниковые снимки в открытый доступ на своем профиле в Twitter выложил OSINT-аналитик под ником Evergreen Intel.

Спутниковый снимок аэродрома "Моздок" по состоянию на 22 апреля 2024 года / Фото Evergreen Intel

По данным Defense Express, такие данные важны сразу с нескольких ракурсов. По сообщениям Воздушных сил российские войска в течение последнего месяца регулярно использовали для массированных ударов по Украине сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запускаемые с Ту-22М3.

В частности, пять ракет этого типа было применено 22 марта, три ракеты – 28 марта, и шесть ракет – во время удара 19 апреля. Известно, что все же две Х-22 были сбиты. Более того, 19 апреля 2024 года Силы обороны Украины сбили один Ту-22М3. Вероятно, он таки летел на аэродром "Моздок".

Падение российского Ту-22М3 утром 19 апреля 2024 года / Скриншот Defense Express

Как пишет Defense Express, если учитывать тот факт, что сейчас в воздушно-космических силах врага есть только 30 бомбардировщиков Ту-22М3, то получается, что российские военные только на одном аэродроме сосредоточили минимум пятую часть от флота этих самолетов.

Недавно в России сбили Ту-22МЗ