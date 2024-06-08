Керівник Північної Осетії Сєрґєй Мєняйло сьогодні зранку бідкався, що на аеродром летіли 3 українські безпілотники. Начебто, всі вони були збиті над територією республіки. За даними 24 Каналу, за атакою на регіон стоїть ГУР. Наслідки ще уточнюють

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"Збили", та не зовсім

Безпілотники, ймовірно, летіли на аеродром, на якому, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники та літаки-носії ракет "Кинджал". Жителі села, розташованого поблизу стратегічного аеродрома, зафіксували проліт безпілотників. На ньому можна побачити захід БпЛА на траєкторію атаки, після чого пролунав потужний вибух.

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Джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою на аеродром у Північній Осетії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про аеродром

На аеродромі базується 485-й окремий вертолітний полк. Там було розміщено На аеродромі базується 485-й окремий вертолітний полк. Там було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів. За повідомленнями Повітряних сил російські війська протягом місяця регулярно використовували для масованих ударів по Україні надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускаються із Ту-22М3, розташованих на атакованому 8 червня аеродромі.

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