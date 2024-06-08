Напомним, что в конце апреля появилась информация о том, что на аэродроме "Моздок" разместили шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Все, что известно о российском аэродроме и его роли в полномасштабном вторжении – читайте в материале 24 Канала.
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Историческое значение аэродрома
Аэродром "Моздок" в Северной Осетии имеет долгую историю использования, начиная с советских времен. С 1961 по 1998 годы он служил базой для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.
После этого, аэродром использовался во время первой и второй российско-чеченских войн, а также российско-грузинской войны 2008 года.
Использование во время полномасштабного вторжения России в Украину
С началом наступательной операции Сил обороны на Запорожском направлении весной 2023 года, Россия начала использовать аэродром для размещения и запуска стратегической авиации.
В июне 2023 года на аэродроме начали базироваться дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине. Зафиксированные спутниковые снимки от 24 мая 2023 года показали шесть таких бомбардировщиков.
Кроме того, на аэродроме также базируются истребители МиГ-31К, способные запускать аэробаллистические ракеты "Кинжал".
По состоянию на 22 апреля 2024 года на российском аэродроме "Моздок" было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов различных типов.
Обратите внимание! В воздушно-космических силах России есть только 30 бомбардировщиков Ту-22М3. Это свидетельствует о том, что на аэродроме "Моздок" размещена пятая часть от флота этих самолетов.
Атака на аэродром
В утром 8 июня Минобороны России заявило о том, что над территорией Северной Осетии был сбит беспилотник. Таким образом дроны, вероятно, преодолели 1 тысячу километров.
Впоследствии стало известно, что дронов было три – об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Россияне также сообщили, что целью беспилотников был военный аэродром Моздок.
Россияне размещают ложные цели на аэродроме
В январе 2024 года стало известно, что Россия начала размещать на аэродроме ложные цели из-за боязни нанесения ударов по аэродрому.
Кроме реальных самолетов, оккупанты нарисовали силуэты фейковых Ту-22М3 и Су-24М/МР.
Какие еще были атаки на российские аэродромы
- В начале апреля взрывы прогремели в Энгельсе и Ейске, где расположены российские аэродромы. Известно, что в Ейске сосредоточено несколько бортов СУ-25 и СУ-30СМ, а в Энгельсе – стратегический бомбардировщик Ту-95МС и Ту-160.
- Уже 15 мая прогремели взрывы на аэродроме Бельбек в Крыму. Несмотря на заявления, что российская "пе-ве-о" уничтожила все цели, есть информация, что через час после окончания ракетной атаки на аэродроме Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолётов увеличилось, а сами пожары стали даже сильнее.
- 19 мая появилась информация, что под удар попал аэродром "Кущевская". Там россияне жаловались на звуки взрывов. На этом аэродроме были десятки самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.