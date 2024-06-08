Напомним, что в конце апреля появилась информация о том, что на аэродроме "Моздок" разместили шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Все, что известно о российском аэродроме и его роли в полномасштабном вторжении – читайте в материале 24 Канала.

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Историческое значение аэродрома

Аэродром "Моздок" в Северной Осетии имеет долгую историю использования, начиная с советских времен. С 1961 по 1998 годы он служил базой для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

После этого, аэродром использовался во время первой и второй российско-чеченских войн, а также российско-грузинской войны 2008 года.

Использование во время полномасштабного вторжения России в Украину

С началом наступательной операции Сил обороны на Запорожском направлении весной 2023 года, Россия начала использовать аэродром для размещения и запуска стратегической авиации.

В июне 2023 года на аэродроме начали базироваться дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине. Зафиксированные спутниковые снимки от 24 мая 2023 года показали шесть таких бомбардировщиков.

Кроме того, на аэродроме также базируются истребители МиГ-31К, способные запускать аэробаллистические ракеты "Кинжал".

По состоянию на 22 апреля 2024 года на российском аэродроме "Моздок" было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов различных типов.

Обратите внимание! В воздушно-космических силах России есть только 30 бомбардировщиков Ту-22М3. Это свидетельствует о том, что на аэродроме "Моздок" размещена пятая часть от флота этих самолетов.

Атака на аэродром

В утром 8 июня Минобороны России заявило о том, что над территорией Северной Осетии был сбит беспилотник. Таким образом дроны, вероятно, преодолели 1 тысячу километров.

Впоследствии стало известно, что дронов было три – об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Россияне также сообщили, что целью беспилотников был военный аэродром Моздок.

Россияне размещают ложные цели на аэродроме

В январе 2024 года стало известно, что Россия начала размещать на аэродроме ложные цели из-за боязни нанесения ударов по аэродрому.

Кроме реальных самолетов, оккупанты нарисовали силуэты фейковых Ту-22М3 и Су-24М/МР.

Какие еще были атаки на российские аэродромы