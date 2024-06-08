Нагадаємо, що наприкінці квітня з'явилася інформація про те, що на аеродромі "Моздок" розмістили шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Усе, що відомо про російський аеродром та його роль в повномасштабному вторгненні – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також "Українські пілоти вже літали на Mirage 2000": коли можемо отримати бомбардувальники
Історичне значення аеродрому
Аеродром "Моздок" у Північній Осетії має довгу історію використання, починаючи з радянських часів. З 1961 по 1998 роки він служив базою для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.
Після цього, аеродром використовувався під час першої та другої російсько-чеченських воєн, а також російсько-грузинської війни 2008 року.
Використання під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну
З початком наступальної операції Сил оборони на Запорізькому напрямку навесні 2023 року, Росія почала використовувати аеродром для розміщення та запуску стратегічної авіації.
У червні 2023 року на аеродромі почали базуватися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які завдають ракетні удари по Україні. Зафіксовані супутникові знімки від 24 травня 2023 року показали шість таких бомбардувальників.
Крім того, на аеродромі також базуються винищувачі МіГ-31К, здатні запускати аеробалістичні ракети "Кинджал".
Станом на 22 квітня 2024 року на російському аеродромі "Моздок" було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів.
Зверніть увагу! У повітряно-космічних силах Росії є лише 30 бомбардувальників Ту-22М3. Це свідчить про те, що на аеродромі "Моздок" розміщена п’ята частина від флоту цих літаків.
Атака на аеродром
У ранці 8 червня Міноборони Росії заявило про те, що над територією Північної Осетії було збито безпілотник. Таким чином дрони, ймовірно, подолали 1 тисячу кілометрів.
Згодом стало відомо, що дронів було три – про це повідомив голова республіку Північна Осетія Сєргєй Мєняйло. Росіяни також повідомили, що ціллю безпілотників був військовий аеродром Моздок.
Росіяни розміщують хибні цілі на аеродромі
У січні 2024 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на аеродромі хибні цілі через острах завдання ударів по аеродрому.
Окрім реальних літаків, окупанти намалювали силуети фейкових Ту-22М3 та Су-24М/МР.
Які ще були атаки на російські аеродроми
- На початку квітня вибухи пролунали у Енгельсі та Єйську, де розташовані російські аеродроми. Відомо, що у Єйську зосереджено кілька бортів СУ-25 та СУ-30СМ, а у Енгельсі – стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160.
- Вже 15 травня пролунали вибухи на аеродромі Бельбек в Криму. Попри заяви, що російська "пе-ве-о" знищила всі цілі, є інформація, що за годину після закінчення ракетної атаки на аеродромі Бельбек осередків пожежі в районі стоянок літаків побільшало, а самі пожежі стали навіть сильніші.
- 19 травня з'явилася інформація, що під удар потрапив аеродром "Кущевська". Там росіяни бідкалися на звуки вибухів. На цьому летовищі були десятки літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.