По информации российских СМИ в результате атаки якобы есть незначительные повреждения, передает 24 Канал. Заметим, что дроны преодолели расстояние в 1000 километров прежде чем добрались до Северной Осетии.

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Что известно о последствиях атаки

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что силы ПВО якобы сбили над регионом три беспилотника.

Впрочем, уже позже он сообщил, что в городе якобы есть незначительные повреждения.

После отражения атаки ВСУ в Северной Осетии есть незначительные разрушения, для безопасности граждан все массовые мероприятия в Моздокском районе отменены,

– сообщил Меняйло.

Интересен тот факт, что после "незначительных разрушений" он призвал местных не снимать и не выкладывать видео в сеть, чтобы информация не попала в руки ВСУ.

Обратите внимание! По информации от источников 24 Канала, за атакой на Северную Осетию стоит ГУР.

Атака на Северную Осетию: что известно