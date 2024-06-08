По информации российских СМИ в результате атаки якобы есть незначительные повреждения, передает 24 Канал. Заметим, что дроны преодолели расстояние в 1000 километров прежде чем добрались до Северной Осетии.
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Что известно о последствиях атаки
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что силы ПВО якобы сбили над регионом три беспилотника.
Впрочем, уже позже он сообщил, что в городе якобы есть незначительные повреждения.
После отражения атаки ВСУ в Северной Осетии есть незначительные разрушения, для безопасности граждан все массовые мероприятия в Моздокском районе отменены,
– сообщил Меняйло.
Интересен тот факт, что после "незначительных разрушений" он призвал местных не снимать и не выкладывать видео в сеть, чтобы информация не попала в руки ВСУ.
Атака на Северную Осетию: что известно
- Первыми об атаке дронов на территории Северной Осетии заявили в минобороны России. Впоследствии Меняйло сообщил, что целью беспилотников был военный аэродром "Моздок".
- Источники 24 Канала в ГУР заявили о том, что последствия атаки сейчас устанавливаются. Известно, что аэродром "Моздок" оккупанты используют для ударов по территории Украины.
- Заметим, что в апреле на российском аэродроме "Моздок" было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов различных типов.