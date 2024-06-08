За інформацією російських ЗМІ внаслідок атаки нібито є незначні ушкодження, передає 24 Канал. Зауважимо, що дрони подолали відстань у 1000 кілометрів перш ніж дісталися Північної Осетії.

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Що відомо про наслідки атаки

Глава Північної Осетії Сергєй Мєняйло заявив, що сили ППО буцімто збили над регіоном три безпілотники.

Втім, вже згодом він повідомив, що у місті буцімто є незначні пошкодження.

Після відбиття атаки ЗСУ у Північній Осетії є незначні руйнування, для безпеки громадян усі масові заходи у Моздокському районі скасовано,

– повідомив Мєняйло.

Цікавим є той факт, що після "незначних руйнувань" він закликав місцевих не знімати та не викладати відео в мережу, щоб інформація не потрапила до рук ЗСУ.

Зверніть увагу! За інформацією від джерел 24 Каналу, за атакою на Північну Осетію стоїть ГУР.

Атака на Північну Осетію: що відомо