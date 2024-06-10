Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що українська авіація працювала по території Росії й у 2022 році. Інформацію про удар по складу боєприпасів на Бєлгородщині підтвердили ЗМІ.
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Детонація складу боєприпасів
Світан зазначив, що Генштаб підтверджував інформацію про удар по командному пункту. Однак на відео в мережі чітко чути повторні детонації. Схоже, що зачепило й склад з боєприпасами, який яскраво вибухав собі далі.
Розліт снарядів міг бути 1,5 – 2 кілометри. Натовп російських недалеких людей стоїть і чекає, щоб снаряд прилетів і розірвав голову. Ось ставлення. Нам ні в якому разі не можна так робити. Це небезпечно для людей. При вторинній детонації величезні проблеми в радіусі 1,5 – 2 кілометри,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Удари були ще у 2022 році
За його словами, удари по російській території з літаків відбувались ще в лютому – березні 2022 року на початку вторгнення. Тоді на малих висотах наші герої-льотчики залітали на територію Росії й знищували ворожі колони на Брянщині, Курщині та Бєлгородщині.
"Тоді в нас були лише радянські боєприпаси, тому льотчики дуже сильно ризикували. Зараз західним озброєнням, плануючими авіабомбами, які можна скидати з малих висот. Дуже добре вони працюють і на реактивній тязі можуть летіти ще 20 кілометрів з точки скидання", – наголосив військовий експерт.
В очікуванні авіації
Як він зазначив, з отриманням західних літаків, ситуація ще більше покращиться. Схоже, Україна вже отримає не лише F-16, а й французькі Mirage. Також буде, напевно, й третій вид літаків – шведський Grippen. Тому робота буде масштабуватися.
Ударів по російській території буде ще більше. Робота продовжується. Наша авіація стає на крило,
– підкреслив Світан.
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