Як повідомляє моніторинговий канал, 10 червня зранку "тушки" з аеродрому "Оленья" здійснювали тренування. Відео з навчань опублікувало міністерство оборони Росії.

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На авіабазі "Оленья" стоять заряджені літаки

Так, на цьому відео засвітилися два Ту-95МС. Один з них споряджений однією ракетою Х-101, а інший – двома такими самими крилатими ракетами.

Росйські "тушки" на "Оленья" / Фото t.me/the_first_online

Джерело припускає, що це, ймовірно, ті самі два з трьох Ту-95МС, які здійснювали зарядку на авібазі "Енгельс-2" вночі 8 червня. Спорядившись ракетами, літаки передислокувалися на авіабазу "Оленья".

У наступній ракетнй атаці саме ці бомбардувальники Ту-95МС робитимуть пуски.

Загальна кількість бортів на "Оленьї" та "Енгельсі-2" станом на 10 червня становить 15 одиниць: на "Оленьї" перебувають 9 Ту-95МС, а на "Енгельс-2" — 6 Ту-95МС.

Крім того, на відео також помітно 2 борти Ту-22М3, які споряджені 2 крилатими ракетами Х-22. Зарядка їх ракетами відбувалась на авіабазі "Шайковка" 2 травня.

Довідка: За даними The Military Balance, на кінець 2022 року росіяни мали у своєму розпорядженні 60 літаків Ту-95МС. Втім, реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу суттєво менша. Мова про близько 45 одиниць Ту-95МС та 18 Ту-95МСМ. Станом на 7 червня окупанти підіймали у повітря максимум до 20 літаків Ту-95МС.

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