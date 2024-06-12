Гучні звуки грому під час повітряної тривоги здавались особливо лякаючими, відзначили користувачі у мережі. Вони також опублікували фото та відео негоди.
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Київщину накрила гроза сьогодні вночі / Фото з тг-каналів
Гроза під час атаки росіян / Фото з тг-каналів
Грім та блискавка добряче налякали жителів області / Фото з тг-каналів
Блискавка у небі Київщини уночі 12 червня / Фото з тг-каналів
Гроза на Київщині: відео
Атака на Київщину
- Частина "Шахедів", які запустила Росія цієї ночі, долетіли до Київської області. Туди спрямували вороги й свої крилаті ракети з літаків Ту-95. Київська область відбивалася від комбінованої атаки.
- Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.