Гучні звуки грому під час повітряної тривоги здавались особливо лякаючими, відзначили користувачі у мережі. Вони також опублікували фото та відео негоди.

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Київщину накрила гроза сьогодні вночі / Фото з тг-каналів



Гроза під час атаки росіян / Фото з тг-каналів



Грім та блискавка добряче налякали жителів області / Фото з тг-каналів



Блискавка у небі Київщини уночі 12 червня / Фото з тг-каналів

Зауважте. Український гідрометцентр попередив, що 12 червня в Києві та області очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Гроза на Київщині: відео

Атака на Київщину