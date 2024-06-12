Громкие звуки грома во время воздушной тревоги казались особенно пугающими, отметили пользователи в сети. Они также опубликовали фото и видео непогоды.
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Гром и молния сильно напугали жителей области / Фото с тг-каналов
Молния в небе Киевщины ночью 12 июня / Фото с тг-каналов
Гроза на Киевщине: видео
Атака на Киевщину
- Часть "Шахедов", которые запустила Россия этой ночью, долетели до Киевской области. Туда направили враги и свои крылатые ракеты с самолетов Ту-95. Киевская область отбивалась от комбинированной атаки.
- Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены.