Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Зазначимо, що синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий на 12 червня.

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Грози у Києві та області

У Києві та Київській області в середу, 12 червня, хмарно з проясненнями, грози, а також значні дощі. Повітря в регіоні вдень максимально прогріється до + 25.

Прогноз погоди на 12 червня по Київщині. Хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі +14 – 19, вдень +20 – 25; у Києві вночі +16 – 18, вдень +21 – 23,

– вказали синоптики.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та у Києві.

"12 червня грози, значні дощі", – наголосили там.

В регіонах України прогнозують опади

Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий на 12 червня. Відповідно до прогнозів синоптиків, в більшості областей будуть грози. У північних, Вінницькій та Черкаській областях – дощі. Вдень у центральних, південних та східних областях місцями прогнозують град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.



В середу, 12 червня, в Україні буде негода / Фото Укргідрометцентр

Увага! За словами синоптика Ігоря Кібальчича, цього тижня практично щодня йтимуть дощі з грозами. Окрім того, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру. Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти 1 – 2 місячних норми.