Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Також експерт сказав, де саме буде найбільше опадів.

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В яких областях пройдуть дощі

Цього тижня територія України буде перебувати переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас та атмосферних фронтів різного типу.

Синоптик зауважив, що внаслідок цього, практично щодня йтимуть дощі з грозами. Окрім того, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру.

Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти 1 – 2 місячних норми,

– попередив Кібальчич.

Додав, що більш суха та спекотна погода традиційно очікується в південно-східній частині.

Прогноз на тиждень