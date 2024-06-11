Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Також експерт сказав, де саме буде найбільше опадів.
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В яких областях пройдуть дощі
Цього тижня територія України буде перебувати переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас та атмосферних фронтів різного типу.
Синоптик зауважив, що внаслідок цього, практично щодня йтимуть дощі з грозами. Окрім того, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру.
Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти 1 – 2 місячних норми,
– попередив Кібальчич.
Додав, що більш суха та спекотна погода традиційно очікується в південно-східній частині.
Прогноз на тиждень
- У вівторок, 11 червня, у північних, центральних, а вдень і в західних областях утримається нестійка погода з грозовими дощами. Вдень подекуди можливі град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. На Півдні та Сході без істотних опадів.
- У середу на більшій частині території країни, за винятком Криму та Приазов'я, знову короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.
- У четвер, 13 червня, вночі у центральних і східних, вдень і в західних областях пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер переважно північно-західної чверті, 3 – 8 метрів.
- У п'ятницю вночі на Заході, вдень на більшій частині території України знову пройдуть дощі з грозами. Подекуди можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.
- У суботу на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Подекуди знову можливі град та шквали до 17 – 22 метрів на секунду.
- У неділю, 16 червня, вночі на Лівобережжі, вдень у більшості областей, окрім Півдня, також дощі з грозами.