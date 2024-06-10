Скільки ще днів будуть дощі та грози, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
Дізнайтеся також В яких областях уже незабаром похолодає
Дощі та грози в Україні
В Укргідрометцентрі зазначили, що 10 – 12 червня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, буде нестійкий характер погоди. Зокрема, знову пройдуть короткочасні дощі та грози.
Також вдень понеділка в окремих районах град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду, на Заході місцями значні дощі.
Температура вночі +14 – +23. Вдень +25 – +30, на Півдні та Сході до +34. Тим часом у західних, 12 червня і в північних областях вночі +12 – +17, вдень +21 – +27.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в середу опади очікуються по всій території України. Лише частково на Півдні та Сході дощі будуть короткочасними.
Прогноз погоди на 12 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Далі, 13 і 14 червня литиме майже у всіх областях. Тож щонайменше до вихідних дощі та грози в Україні, ймовірно, не припиняться.
Дивіться також У Тернополі дві блискавки вдарили по житловому будинку: очевидці опублікували відео
Прогноз погоди на 14 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз погоди на літо
- Раніше у коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, що температура повітря влітку очікується на 1 – 2 градуси вищою, ніж зазвичай.
- Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях.
- До речі, суттєві та тривалі зниження температури повітря малоймовірні, наголосила експертка.
- Найвища температура очікується в липні, першій половині серпня, особливо на Півдні та Південному Сході. У цих же регіонах, а також у центральних областях ймовірний дефіцит опадів.
- "При посиленні циклонічної діяльності над Європою, в Україну переміщуватимуться більш вологі повітряні маси, що зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду, шквалу", – зазначила Балабух.