Сколько еще дней будут дожди и грозы, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Дожди и грозы в Украине
В Укргидрометцентре отметили, что 10 – 12 июня в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, будет неустойчивый характер погоды. В частности, снова пройдут кратковременные дожди и грозы.
Также днем понедельника в отдельных районах град и шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду, на Западе местами значительные дожди.
Температура ночью +14 – +23. Днем +25 – +30, на Юге и Востоке до +34. Тем временем в западных, 12 июня и в северных областях ночью +12 – +17, днем +21 – +27.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в среду осадки ожидаются по всей территории Украины. Лишь частично на Юге и Востоке дожди будут кратковременными.
Прогноз погоды на 12 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
Далее, 13 и 14 июня будет лить почти во всех областях. Поэтому как минимум до выходных дожди и грозы в Украине, вероятно, не прекратятся.
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Прогноз погоды на 14 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
Прогноз погоды на лето
- Ранее в комментарии 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, что температура воздуха летом ожидается на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.
- Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях.
- Кстати, существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны, подчеркнула эксперт.
- Самая высокая температура ожидается в июле, первой половине августа, особенно на Юге и Юго-Востоке. В этих же регионах, а также в центральных областях вероятен дефицит осадков.
- "При усилении циклонической деятельности над Европой, в Украину будут перемещаться более влажные воздушные массы, что обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града, шквала", – отметила Балабух.