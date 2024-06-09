Когда и где именно ждать похолодание в июне, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.
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Похолодание в Украине
В Укргидрометцентре писали, что 9 июня ночью +11 – +16 градусов, а днем +23 – +28. Однако, на Юге и Юго-Востоке теплее, в частности, ночью +16 – +21, а днем +27 – + 32 градуса.
Интересно, что в течение 10 – 11 июня ожидается повышение ночной температуры в северных и центральных областях, дневной – в Украине на 2 – 4 градуса.
Только на Западе во вторник снова похолодает,
– предупредили синоптики.
Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, 10 июня в западных областях +24 – +28 градусов. Далее, 11 и 12 июня, уже +21 – +24.
Ориентировочный прогноз погоды на 12 июня / Скриншот из Укргидрометцентра
Где снова пройдут дожди, грозы и град
Также в воскресенье, 9 июня, в западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях снова пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. В западных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
10 и 11 июня также ожидаются кратковременные дожди с грозами (на Юге и Востоке местами), местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.
Каким будет лето в Украин
- Ранее в комментарии 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, что температура воздуха летом ожидается на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.
- Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях.
- Кстати, существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны, подчеркнула эксперт.
- Самая высокая температура ожидается в июле, первой половине августа, особенно на Юге и Юго-Востоке. В этих же регионах, а также в центральных областях вероятен дефицит осадков.
- "При усилении циклонической деятельности над Европой, в Украину будут перемещаться более влажные воздушные массы, что обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града, шквала", – отметила Балабух.