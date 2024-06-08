Какой погоды ждать дальше, где снова пройдут дожди и грозы, а в каких областях совсем скоро похолодает, передает 24 Канал.

Обратите внимание Украину накроет похолодание: когда снизится температура

Прогноз погоды на трое суток

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в воскресенье, 9 июня, на Западе, Востоке, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет без осадков. В западных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Далее, 10 и 11 июня снова пройдут кратковременные дожди с грозами (на Юге и Востоке местами), местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью воскресенья +11 – +16 градусов. Днем +23 – +28. На Юге и Юго-Востоке ночью +16 – +21, днем +27 – + 32.

В течение 10 – 11 июня повышение ночной температуры в северных и центральных областях, дневной – в Украине на 2 – 4 градуса. Только на Западе во вторник снова похолодает,

– предупредили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 10 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 10 июня на Западе ожидается +24 – +28 градусов. А уже 11 и 12 июня +21 – +24 градуса.

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