Когда ждать похолодание, будет ли оно сильным, и какую именно температуру прогнозируют в Украине в ближайшие дни, передает 24 Канал.
Интересно Где снова будут идти грозовые дожди и град на выходных
Похолодание в Украине
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 8 июня ночью местами на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего Востока и Крыма, пройдут кратковременные дожди и грозы. Также днем в центральных и большинстве южных областей местами град и шквалы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +13 – +19 градусов, днем +22 – +27, но на Юге и Востоке до +31.
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Прогноз погоды на 8 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
Далее, 9 и 10 июня в западных, северных и центральных областях снова кратковременные дожди, грозы. Днем понедельника в Карпатском регионе местами значительные осадки.
Температура ночью +11 – +18. Днем 9 июня +23 – +28, 10 июня +26 – +32. На остальной территории Украины будет преимущественно без осадков. Ночью +17 – +22, днем +28 – +34.
Ожидается, что ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Интересно, что по ориентировочному прогнозу на картах, с 11 июня температура в Украине снизится. Больше всего преимущественно на Западе. Так, если на 10 число днем еще ожидается +23 – +29, то уже 11 и 12 июня только +20 – +23 градуса.
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Ориентировочный прогноз на 10 и 12 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра
Будет ли сильное похолодание летом
- Ранее в комментарии 24 Каналу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины сказала, будет ли сильное похолодание этим летом.
- Вера Балабух отметила, что существенные и длительные снижения температуры маловероятны.
- Ожидается, что температура будет на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.
- Кстати, по словам метеоролога, сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных и юго-восточных областях.