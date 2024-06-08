Когда ждать похолодание, будет ли оно сильным, и какую именно температуру прогнозируют в Украине в ближайшие дни, передает 24 Канал.

Интересно Где снова будут идти грозовые дожди и град на выходных

Похолодание в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 8 июня ночью местами на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего Востока и Крыма, пройдут кратковременные дожди и грозы. Также днем в центральных и большинстве южных областей местами град и шквалы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +13 – +19 градусов, днем +22 – +27, но на Юге и Востоке до +31.

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Прогноз погоды на 8 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Далее, 9 и 10 июня в западных, северных и центральных областях снова кратковременные дожди, грозы. Днем понедельника в Карпатском регионе местами значительные осадки.

Температура ночью +11 – +18. Днем 9 июня +23 – +28, 10 июня +26 – +32. На остальной территории Украины будет преимущественно без осадков. Ночью +17 – +22, днем +28 – +34.

Ожидается, что ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Интересно, что по ориентировочному прогнозу на картах, с 11 июня температура в Украине снизится. Больше всего преимущественно на Западе. Так, если на 10 число днем еще ожидается +23 – +29, то уже 11 и 12 июня только +20 – +23 градуса.

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Ориентировочный прогноз на 10 и 12 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра

Будет ли сильное похолодание летом