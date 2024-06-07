Где ждать непогоды в субботу и воскресенье, какая будет температура на выходных, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Кстати Будет лить и на следующей неделе: сколько еще дней будут дожди и грозы

В каких областях будут дожди и грозы

Эксперт отметил, что в ближайшие дни погоду в Украине будет определять преимущественно поле пониженного атмосферного давления, а еще фронты окклюзии и линии неустойчивости.

В большинстве областей пройдут дожди в сопровождении гроз, в отдельных пунктах возможно выпадение града, а также шквалистое усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду,

– рассказал Кибальчич.

Интересно, что температура ожидается на 2 – 3 градуса выше климатической нормы.

Погода на завтра

На Западе ночью снова пройдут дожди с грозами. Также местами возможны шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Днем на Прикарпатье, Винницкой и Житомирской области ожидаются небольшие дожди. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +12 – +17 градусов, днем +22 – +27.

Тем временем на Севере ночью будет без осадков. Однако, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем западный, 5 – 10. Температура воздуха ночью +13 – +18, днем +22 – +27.

В центральных регионах ночью осадки ночью не ожидаются. Днем кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду; днем западный, 5 – 10. Температура ночью +14 – +19, днем +24 – +29.

На Юге ночью кое-где пройдет небольшой дождь, днем кратковременные с грозами, местами также возможен град. Ночью ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем западный, 5 – 10. Температура ночью +15 – +20, днем +26 – +31.

На Востоке в субботу преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем западный, 5 – 10. Температура ночью +13 – +18, днем +26 – +31.

Прогноз погоды на 9 мая

Ночью местами на Закарпатье и на Львовщине, днем по всему Западу пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12 – +17, днем +22 – +27, в Винницкой области местами до +30.

На Севере переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11 – +16, днем +23 – +28.

В центральных областях также переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура воздуха ночью +13 – +18, днем +26 – +31.

На Юге преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +14 – +19, днем +27 – +32.

На Востоке ночью дожди, местами с грозами. Днем без существенных осадков. Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура воздуха ночью +13 – +18 °С, днем +25 – +30.