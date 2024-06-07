Де чекати негоди в суботу та неділю, яка буде температура на вихідних, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

До речі Литиме й наступного тижня: скільки ще днів будуть дощі та грози

В яких областях будуть дощі та грози

Експерт зазначив, що найближчими днями погоду в Україні визначатиме переважно поле зниженого атмосферного тиску, а ще фронти оклюзії та лінії нестійкості.

У більшості областей пройдуть дощі у супроводі гроз, в окремих пунктах можливе випадання граду, а також шквалисте посилення вітру до 15 – 20 метрів на секунду,

– розповів Кібальчич.

Цікаво, що температура очікується на 2 – 3 градуси вищою за кліматичну норму.

Погода на завтра

На Заході вночі знову пройдуть дощі з грозами. Також подекуди можливі шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вдень на Прикарпатті, Вінниччині та Житомирщині очікуються невеликі дощі. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, вдень північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +12 – +17 градусів, вдень +22 – +27.

Тим часом на Півночі вночі буде без опадів. Однак, вдень очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, вдень західний, 5 – 10. Температура повітря вночі +13 – +18, вдень +22 – +27.

У центральних регіонах вночі опади не очікуються. Вдень короткочасні дощі з грозами, подекуди можливі град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду; вдень західний, 5 – 10. Температура вночі +14 – +19, вдень +24 – +29.

На Півдні вночі подекуди пройде невеликий дощ, вдень короткочасні з грозами, місцями також можливий град. Вночі вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, вдень західний, 5 – 10. Температура вночі +15 – +20, вдень +26 – +31.

На Сході в суботу переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, вдень західний, 5 – 10. Температура вночі +13 – +18, вдень +26 – +31.

Прогноз погоди на 9 травня

Вночі подекуди на Закарпатті та на Львівщині, вдень по всьому Заходу пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12 – +17, вдень +22 – +27, на Вінниччині подекуди до +30.

На Півночі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +11 – +16, вдень +23 – +28.

У центральних областях також мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13 – +18, вдень +26 – +31.

На Півдні переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +14 – +19, вдень +27 – +32.

На Сході вночі дощі, подекуди з грозами. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13 – +18 °С, вдень +25 – +30.