Як довго ще йтимуть дощі та грози, в яких областях литиме найближчими днями, де прогнозують град і шквали, передає 24 Канал.
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Скільки ще будуть дощі та грози
В Укргідрометцентрі попереджали, що 7 червня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози. В окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду (I рівень небезпечності, жовтий).
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Де будуть дощі та грози 7 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Також синоптики прогнозували, що 8 – 9 червня в Україні, крім Сходу, невеликі та помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, дощі йтимуть і наступного тижня. Зокрема, щонайменше до 11 червня. Очікується, що у вівторок опади будуть майже всюди.
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Де будуть дощі 11 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Чи будуть влітку затяжні зливи
- У коментарі 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України розповіла, якою буде погода влітку.
- Віра Балабух розповіла, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України влітку ймовірний дефіцит опадів.
- У разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.
- "Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – зазначила метеорологиня.
- Також експертка розповіла, що температура повітря влітку очікується на 1 – 2 градуси вища, ніж зазвичай. А найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних, південно-східних областях.