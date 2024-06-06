Перші дні літа підготували українцям тепло та водночас дощі. Особливо це стосується Заходу України, де варто бути готовими до літніх гроз та шквального вітру.
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Погода в п'ятницю, 7 червня
Погода у більшості областей очікується без опадів, однак в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень можуть бути короткочасні дощі та грози. За словами синоптиків, в окремих районах очікуються град та шквальний вітер зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Напрямок вітру – північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до 12 – 17 градусів, на півдні та сході країни до 18 – 21 градусів. Вдень температура буде вищою: 23 – 28 градусів, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 31 градуса. На високогір'ї Карпат традиційно буде прохолодніше – вночі 8 – 13 градусів, вдень 18 – 23 градуси.
Яка температура буде в обласних центрах
- Київ – +25...+27,
- Ужгород – +25...+27,
- Львів – +23...+25,
- Івано-Франківськ – +23...+25,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +25...+27,
- Хмельницький – +25...+27,
- Луцьк – +22...+24,
- Рівне – +23...+25,
- Житомир – +24...+26,
- Вінниця – +26...+28,
- Одеса – +27...+29,
- Миколаїв – +28...+30,
- Херсон – +28….+30,
- Сімферополь – +29..+31,
- Кропивницький – +27...+29,
- Черкаси – +26...+28,
- Чернігів – +25...+27,
- Суми – +25...+27,
- Полтава – +26...+28,
- Дніпро – +28...+30,
- Запоріжжя – +29...+31,
- Донецьк – +27...+29,
- Луганськ – +25...+27,
- Харків – +27...+29.
Прогноз погоди на 7 червня / Фото: Укргідрометцентр
Чи будуть влітку затяжні зливи
За словами синоптиків, в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України влітку ймовірний дефіцит опадів. У разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.
Місячна кількість опадів у червні очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах і подекуди на Прикарпатті 117 – 171 міліметр, що в межах норми.