Первые дни лета подготовили украинцам тепло и одновременно дожди. Особенно это касается Запада Украины, где стоит быть готовыми к летним грозам и шквальному ветру.

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Погода в пятницу, 7 июня

Погода в большинстве областей ожидается без осадков, однако в западных, Винницкой и Житомирской областях днем могут быть кратковременные дожди и грозы. По словам синоптиков, в отдельных районах ожидаются град и шквальный ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Направление ветра – северо-западное, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до 12 – 17 градусов, на юге и востоке страны до 18 – 21 градусов. Днем температура будет выше: 23 – 28 градусов, в южной части, восточных, восточных Днепропетровской и Кировоградской областях до 31 градуса. На высокогорье Карпат традиционно будет прохладнее – ночью 8 – 13 градусов, днем 18 – 23 градуса.

Какая температура будет в областных центрах

Киев – +25...+27,

Ужгород – +25...+27,

Львов – +23...+25,

Ивано-Франковск – +23...+25,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +25...+27,

Хмельницкий – +25...+27,

Луцк – +22...+24,

Ровно – +23...+25,

Житомир – +24...+26,

Винница – +26...+28,

Одесса – +27...+29,

Николаев – +28...+30,

Херсон – +28....+30,

Симферополь – +29...+31,

Кропивницкий – +27...+29,

Черкассы – +26...+28,

Чернигов – +25...+27,

Сумы – +25...+27,

Полтава – +26...+28,

Днепр – +28...+30,

Запорожье – +29...+31,

Донецк – +27...+29,

Луганск – +25...+27,

Харьков – +27...+29.

Прогноз погоды на 7 июня / Фото: Укргидрометцентр

Будут ли летом затяжные ливни

По словам синоптиков, в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины летом вероятен дефицит осадков. В случае усиления циклонической активности над Европой к нашему государству будут перемещаться более влажные воздушные массы.

Месячное количество осадков в июне ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметр, что в пределах нормы.