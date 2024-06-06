Будут ли затяжные ливни летом, в комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух –заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Затяжные ливни будут, или нет

Метеоролог рассказала, что в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины летом вероятен дефицит осадков. В случае усиления циклонической активности над Европой в наше государство будут перемещаться более влажные воздушные массы.

Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града и шквала,

– отметила Вера Балабух.

Обратите внимание! В Укргидрометцентре прогнозировали, что месячное количество осадков в июне ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметр, что в пределах нормы

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Будет ли сильная жара

Также Балабух рассказала, что температура воздуха летом ожидается на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.

"Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях", – сказала метеоролог.

Кстати, существенные и длительные снижения температуры маловероятны.

По словам метеоролога, самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, особенно в южных и юго-восточных областях.

Советы, как пережить жару

Держите температуру в помещении не выше, чем +32 градуса днем и +24 ночью.

Проветривайте помещение ночью и утром. Днем наоборот – закрывайте окна и закрывайте их шторами или жалюзи.

Пейте много воды.

Принимайте прохладный душ или ванну.

Не выходите на улицу в самое жаркое время дня. Если все же пришлось выйти, то одевайте легкую светлую одежду и прикрывайте голову.

Наносите на кожу солнцезащитный крем.

Попробуйте есть меньше мяса, ведь тело тратит дополнительную энергию на переваривание.