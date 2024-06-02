В Украине возможны опасные и стихийные метеорологические явления, связанные с грозовой активностью. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Дожди и грозы в Украине

Эксперт отметил, что в ближайшие дни погода будет определяться малоградиентным полем пониженного давления, линиями неустойчивости и воздушной массой субтропического происхождения. В течение недели ожидается температура выше нормы.

Осадки будут распределяться неравномерно и наибольшее их количество предполагается в западных и северных областях. Здесь также не исключены опасные и стихийные метеорологические явления, связанные с грозовой активностью,

– предупредил Кибальчич.

В понедельник ночью в восточных областях, днем в северных и западных пройдут дожди с грозами. На остальной территории Украины без осадков.

Во вторник на Западе, Севере и местами в центральных областях кратковременные дожди с грозами. Днем в западной части, а также на Киевщине местами сильные ливни, град и шквалы 20 – 25 метров в секунду.

В среду, 5 июня, в большинстве областей, кроме юго-восточной части и Крыма, пройдут дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду,

– спрогнозировал синоптик.

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Будет лить всю неделю