В Україні можливі небезпечні та стихійні метеорологічні явища, пов'язані із грозовою активністю. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
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Дощі та грози в Україні
Експерт зазначив, що найближчими днями погода буде визначатися малоградієнтним полем зниженого тиску, лініями нестійкості та повітряною масою субтропічного походження. Упродовж тижня очікується вища за норму температура.
Опади розподілятимуться нерівномірно і найбільша їх кількість передбачається у західних та північних областях. Тут також не виключені небезпечні та стихійні метеорологічні явища, пов'язані з грозовою активністю,
– попередив Кібальчич.
У понеділок вночі у східних областях, вдень у північних та західних пройдуть дощі з грозами. На решті території України без опадів.
У вівторок на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях короткочасні дощі з грозами. Вдень у західній частині, а також на Київщині місцями сильні зливи, град та шквали 20 – 25 метрів на секунду.
У середу, 5 червня, у більшості областей, крім південно-східної частини та Криму, пройдуть дощі з грозами, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду,
– спрогнозував синоптик.
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Литиме весь тиждень
- Кібальчич також писав, що у четвер, 6 червня, у центральних та південних областях переважно без опадів. На решті території України місцями очікуються грозові дощі, вдень в окремих пунктах град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.
- У п'ятницю, 7 червня, в Україні переважно без опадів, тільки вранці та вдень у західних областях місцями пройдуть грозові дощі.
- У суботу в західних та місцями центральних регіонах короткочасні грозові дощі. Також у західній частині в другій половині дня місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 метри на секунду.
- У неділю, 9 червня, на Заході та Півночі утримається нестійкий характер погоди з грозовими дощами.