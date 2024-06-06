Та чи будуть затяжні зливи влітку, у коментарі 24 Каналу розповіла Віра Балабух –завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

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Затяжні зливи будуть, чи ні

Метеорологиня розповіла, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України влітку ймовірний дефіцит опадів. У разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.

Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу,

– зазначила Віра Балабух.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі прогнозували, що місячна кількість опадів у червні очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах і подекуди на Прикарпатті 117 – 171 міліметр, що в межах норми

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Чи буде сильна спека

Також Балабух розповіла, що температура повітря влітку очікується на 1 – 2 градуси вища, ніж зазвичай.

"Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних, південно-східних областях", – сказала метеорологиня.

До речі, суттєві та тривалі зниження температури малоймовірні.

За словами метеорологині, найвища температура очікується в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.

Поради, як пережити спеку

Тримайте температуру в приміщенні не вище, ніж +32 градуси вдень і +24 вночі.

Провітрюйте приміщення вночі та вранці. Вдень навпаки – зачиняйте вікна й закривайте їх шторами чи жалюзі.

Пийте багато води.

Приймайте прохолодний душ або ванну.

Не виходьте на вулицю в найспекотнішу пору дня. Якщо все ж довелося вийти, то одягайте легкий світлий одяг і прикривайте голову.

Наносьте на шкіру сонцезахисний крем.

Спробуйте їсти менше м'яса, адже тіло витрачає додаткову енергію на перетравлення.