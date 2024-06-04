Сколько еще дней будут осадки в Украине, в каких областях будет лить на этой неделе, спрогнозировал Игорь Кибальчич.

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Как долго еще будут дожди и грозы

Синоптик прогнозировал, что во вторник в западных, северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Также днем на Западе и Киевской области местами сильные ливни, град и шквалы 20 – 25 метров в секунду.

В среду, 5 июня, уже в большинстве областей, кроме юго-восточной части и Крыма, будут дожди с грозами. Днем также местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В четверг в центральных и южных областях преимущественно без осадков. Между тем на остальной территории Украины местами грозовые дожди. Также день в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В пятницу, 7 июня, в Украине уже преимущественно без осадков. Только утром и днем на Западе местами пройдут грозовые дожди.

В субботу в западных и местами центральных регионах снова ожидаются кратковременные грозовые дожди. Также на Западе во второй половине дня местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метров на секунду.

В воскресенье, 9 июня, на Западе и Севере также сохранится неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. На остальной территории Украины уже будет преимущественно без осадков.

Прогноз на июнь