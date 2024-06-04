Сколько еще дней будут осадки в Украине, в каких областях будет лить на этой неделе, спрогнозировал Игорь Кибальчич.
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Как долго еще будут дожди и грозы
Синоптик прогнозировал, что во вторник в западных, северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Также днем на Западе и Киевской области местами сильные ливни, град и шквалы 20 – 25 метров в секунду.
В среду, 5 июня, уже в большинстве областей, кроме юго-восточной части и Крыма, будут дожди с грозами. Днем также местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
В четверг в центральных и южных областях преимущественно без осадков. Между тем на остальной территории Украины местами грозовые дожди. Также день в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
В пятницу, 7 июня, в Украине уже преимущественно без осадков. Только утром и днем на Западе местами пройдут грозовые дожди.
В субботу в западных и местами центральных регионах снова ожидаются кратковременные грозовые дожди. Также на Западе во второй половине дня местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метров на секунду.
В воскресенье, 9 июня, на Западе и Севере также сохранится неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. На остальной территории Украины уже будет преимущественно без осадков.
Прогноз на июнь
- Кибальчич также прогнозировал, что распределение осадков в течение июня будет иметь крайне неравномерный характер по территории Украины.
- "Однако, вероятность влажного июня значительно выше в западных и северных областях. Здесь может выпасть до 120 – 250% от климатической нормы", – отметил синоптик.
- Добавил, что на Юго-Востоке ситуация будет другой. Здесь дожди также дожди будут проходить, но их повторяемость и интенсивность ожидается заметно меньшей, чем на Правобережье.
- Кроме того, из-за роста общей неустойчивости атмосферы и активизации грозовых процессов в течение июня в Украине возможны эпизоды опасных и стихийных явлений погоды, такие как сильные локальные ливни, крупный град, разрушительные шквалы.
- На Юге и Востоке накопленный дефицит осадков, а также высокие температурные показатели будут способствовать усилению засухи и росту уровня пожарной опасности.