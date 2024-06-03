В яких областях очікується найбільше опадів цього тижня й у червні загалом, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Дощі в Україні

Синоптик писав, що погодні умови в Україні визначатимуться малоградієнтним полем зниженого тиску, лініями нестійкості й повітряною масою субтропічного походження. Протягом тижня очікується вища за норму температура.

Опади розподілятимуться нерівномірно і найбільша їх кількість передбачається у західних та північних областях. Тут також не виключені небезпечні та стихійні метеорологічні явища, пов'язані із грозовою активністю,

– попередив Кібальчич.

Важливо! Синоптик також писав, що ймовірність вологого червня значно вища у західних та північних областях. Тут може випасти до 120 – 250% від кліматичної норми.

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Прогноз на тиждень

Експерт зазначив, що у вівторок на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях очікується нестійка погода. Знову пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вдень у західній частині та на Київщині подекуди очікують сильні зливи, град та шквали 20 – 25 метрів на секунду. На решті території України переважно без опадів.

У середу, 5 червня, уже більшості областей, крім Південного Сходу та Криму, пройдуть дощі з грозами. Вдень також місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Далі, 6 червня, у центральних і південних областях переважно без опадів. На решті території нашої держави місцями очікуються грозові дощі. Вдень в окремих населених пунктах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У п'ятницю в Україні буде переважно без опадів. Тільки вранці та вдень у західних областях подекуди знову пройдуть грозові дощі.

У суботу, 8 червня, у західних і місцями центральних областях знову очікуються короткочасні грозові дощі. На Заході в другій половині дня подекуди сильні зливи, град і шквали, 17 – 22 метри на секунду.

У неділю на Заході та Півночі також утримається нестійкий характер погоди з грозовими дощами. На решті території України буде переважно без опадів.