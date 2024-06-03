В каких областях ожидается больше всего осадков на этой неделе и в июне в целом, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Дожди в Украине

Синоптик писал, что погодные условия в Украине будут определяться малоградиентным полем пониженного давления, линиями неустойчивости и воздушной массой субтропического происхождения. В течение недели ожидается температура выше нормы.

Осадки будут распределяться неравномерно и наибольшее их количество предполагается в западных и северных областях. Здесь также не исключены опасные и стихийные метеорологические явления, связанные с грозовой активностью,

– предупредил Кибальчич.

Важно! Синоптик также писал, что вероятность влажного июня значительно выше в западных и северных областях. Здесь может выпасть до 120 – 250% от климатической нормы.

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Прогноз на неделю

Также отметил, что во вторник на Западе, Севере и местами в центральных областях ожидается неустойчивая погода. Опять пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в западной части и в Киевской области местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 20 – 25 метров в секунду. На остальной территории Украины преимущественно без осадков.

В среду, 5 июня, уже большинстве областей, кроме Юго-Востока и Крыма, пройдут дожди с грозами. Днем также местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Далее, 6 июня, в центральных и южных областях преимущественно без осадков. На остальной территории нашего государства местами ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных населенных пунктах град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду.

В пятницу в Украине будет преимущественно без осадков. Только утром и днем в западных областях местами снова пройдут грозовые дожди.

В субботу, 8 июня, в западных и местами центральных областях снова ожидаются кратковременные грозовые дожди. На Западе во второй половине дня местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду.

В воскресенье на Западе и Севере также сохранится неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. На остальной территории Украины будет преимущественно без осадков.