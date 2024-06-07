Заметим, что по ориентировочному прогнозу, дожди будут идти и на следующей неделе. В частности, минимум до 11 июня. Ожидается, что во вторник осадки будут почти везде.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что небо 8 июня будет переменно облачным. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью местами на Правобережье, а днем на большей части Украины, кроме крайнего востока и Крыма, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Метеорологи также предупреждают о граде и шквалах 15 – 20 метров в секунду в центральных и большинстве южных областей.

Отметки термометра ночью будут показывать 13 – 18 градусов, на побережье морей – до 20 градусов. Днем температура будет подниматься до 22 – 27 градусов, на юге и востоке страны ожидается жара до 31 градусов.

Важно! 8 июня в Украине, кроме крайнего востока и Крыма грозы, днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах объявлен І уровень опасности, желтый

Погода на Киевщине

Как и на остальной территории Украины, в Киевской области ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 13 – 18 градусов, днем не будет превышать 22 – 27 градусов. В Киеве ночью термометр будет показывать 16 – 18 градусов, днем около температура будет достигать 25 градусов.

Какая температура будет в областных центрах

Киев – +24...+26,

Ужгород – +24...+26,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +22...+24,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +22...+24,

Ровно – +23...+25,

Житомир – +23...+25,

Винница – +24...+26,

Одесса – +28...+20,

Николаев – +28...+30,

Херсон – +28....+30,

Симферополь – +28...+30,

Кропивницкий – +26...+28,

Черкассы – +25...+27,

Чернигов – +24...+26,

Сумы – +24...+26,

Полтава – +27...+29,

Днепр – +27...+29,

Запорожье – +28...+30,

Донецк – +27...+29,

Луганск – +26...+29,

Харьков – +27...+29.

Прогноз погоды на 8 июня 2024 года / Фото: Укргидрометцентр