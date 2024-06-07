Заметим, что по ориентировочному прогнозу, дожди будут идти и на следующей неделе. В частности, минимум до 11 июня. Ожидается, что во вторник осадки будут почти везде.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что небо 8 июня будет переменно облачным. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью местами на Правобережье, а днем на большей части Украины, кроме крайнего востока и Крыма, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Метеорологи также предупреждают о граде и шквалах 15 – 20 метров в секунду в центральных и большинстве южных областей.
Отметки термометра ночью будут показывать 13 – 18 градусов, на побережье морей – до 20 градусов. Днем температура будет подниматься до 22 – 27 градусов, на юге и востоке страны ожидается жара до 31 градусов.
Погода на Киевщине
Как и на остальной территории Украины, в Киевской области ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать 13 – 18 градусов, днем не будет превышать 22 – 27 градусов. В Киеве ночью термометр будет показывать 16 – 18 градусов, днем около температура будет достигать 25 градусов.
Какая температура будет в областных центрах
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +24...+26,
- Львов – +24...+26,
- Ивано-Франковск – +22...+24,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +22...+24,
- Ровно – +23...+25,
- Житомир – +23...+25,
- Винница – +24...+26,
- Одесса – +28...+20,
- Николаев – +28...+30,
- Херсон – +28....+30,
- Симферополь – +28...+30,
- Кропивницкий – +26...+28,
- Черкассы – +25...+27,
- Чернигов – +24...+26,
- Сумы – +24...+26,
- Полтава – +27...+29,
- Днепр – +27...+29,
- Запорожье – +28...+30,
- Донецк – +27...+29,
- Луганск – +26...+29,
- Харьков – +27...+29.
Прогноз погоды на 8 июня 2024 года / Фото: Укргидрометцентр