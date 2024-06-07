Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом, дощі йтимуть і наступного тижня. Зокрема, щонайменше до 11 червня. Очікується, що у вівторок опади будуть майже всюди.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що небо 8 червня буде мінливо хмарним. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі місцями на Правобережжі, а вдень на переважній частині Україні, крім крайнього сходу та Криму, очікуються короткочасні дощі, грози. Метеорологи також попереджають про град та шквали 15 – 20 метрів за секунду в центральних і більшості південних областей.

Позначки термометра вночі показуватимуть 13 – 18 градусів, на узбережжі морів – до 20 градусів. Вдень температура підійматиметься до 22 – 27 градусів, на півдні та сході країни очікується спека до 31 градусів.

Погода на Київщині

Як і на решті територій України, у Київській області очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 13 – 18 градусів, вдень не перевищуватиме 22 – 27 градусів. У Києві вночі термометр показуватиме 16 – 18 градусів, вдень близько температура сягатиме 25 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах

  • Київ – +24...+26,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львів – +24...+26,
  • Івано-Франківськ – +22...+24,
  • Тернопіль – +24...+26,
  • Чернівці – +24...+26,
  • Хмельницький – +24...+26,
  • Луцьк – +22...+24,
  • Рівне – +23...+25,
  • Житомир – +23...+25,
  • Вінниця – +24...+26,
  • Одеса – +28...+20,
  • Миколаїв – +28...+30,
  • Херсон – +28….+30,
  • Сімферополь – +28..+30,
  • Кропивницький – +26...+28,
  • Черкаси – +25...+27,
  • Чернігів – +24...+26,
  • Суми – +24...+26,
  • Полтава – +27...+29,
  • Дніпро – +27...+29,
  • Запоріжжя – +28...+30,
  • Донецьк – +27...+29,
  • Луганськ – +26...+29,
  • Харків – +27...+29.

Прогноз погоди на 8 червня 2024 / Фото: Укргідрометцентр