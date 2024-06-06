Где будут осадки в пятницу, 7 июня, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.
Интересно Дождливое лето: будут ли в Украине затяжные ливни
В каких областях прогнозируют непогоду на завтра
Так, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 7 июня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы. Также в отдельных районах ожидается град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
Где будет бушевать непогода 7 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
Какая будет погода в ближайшие трое суток
- Также синоптики рассказали, что 8 – 9 июня в Украине, кроме Востока, небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
- Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
- Температура в южной и восточной частях ночью 17 – 22, днем 27 – 32. На остальной территории ночью 12 – 17, днем 22 – 28.
- В пятницу на Днепропетровщине и Кировоградщине, в воскресенье в северных и центральных областях до +30 градусов.