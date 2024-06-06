Где будут осадки в пятницу, 7 июня, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.

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В каких областях прогнозируют непогоду на завтра

Так, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 7 июня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы. Также в отдельных районах ожидается град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Где будет бушевать непогода 7 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Какая будет погода в ближайшие трое суток