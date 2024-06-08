Якої погоди чекати далі, де знову пройдуть дощі та грози, а в яких областях зовсім скоро похолодає, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди на три доби

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в неділю, 9 червня, на Заході, Сході, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території буде без опадів. У західних областях подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Далі, 10 й 11 червня знову пройдуть короткочасні дощі з грозами (на Півдні та Сході місцями), подекуди град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі неділі +11 – +16 градусів. Вдень +23 – +28. На Півдні та Південному Сході вночі +16 – +21, вдень +27 – + 32.

Протягом 10 – 11 червня підвищення нічної температури у північних та центральних областях, денної – в Україні на 2 – 4 градуси. Лише на Заході у вівторок знову похолодає,

– попередили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 10 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 10 червня на Заході очікується +24 – +28 градусів. А вже 11 і 12 червня +21 – +24 градуси.

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