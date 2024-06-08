Водночас температура лишатиметься стабільно високою. Подекуди позначки термометра показуватимуть до +32 градусів.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 9 червня небо над переважною частиною країни буде мінливо хмарним.
Водночас у західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Жителі решти областей можуть бути спокійними – раптові опади не зіпсують день.
Вітер південно-західний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Проте у західних областях вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме +11...+16 градусів, вдень позначки показуватимуть до +23...+28 градусів. На півдні та південному сході вночі очікують +16...+21 градусів, а вдень температура не перевищуватиме +27...+32 градусів.
Погода у Київській області
У Київській області вдень місцями синоптики очікують короткочасний дощ, а також грозу. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі по області сягатиме +11…+16 градусів, вдень не перевищуватиме +23...+28 градусів. У Києві вночі +14...+16 градусів, вдень термометр показуватиме +25...+27 градусів.
Яка температура буде в обласних центрах
- Київ – +25...+27,
- Ужгород – +24...+26,
- Львів – +23...+25,
- Івано-Франківськ – +23...+25,
- Тернопіль – +23...+25,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +23...+25,
- Рівне – +23...+25,
- Житомир – +24...+26,
- Вінниця – +27...+29,
- Одеса – +27...+29,
- Миколаїв – +29...+31,
- Херсон – +29….+31,
- Сімферополь – +29..+31,
- Кропивницький – +27...+29,
- Черкаси – +27...+29,
- Чернігів – +24...+26,
- Суми – +25...+27,
- Полтава – +26...+28,
- Дніпро – +28...+30,
- Запоріжжя – +28...+30,
- Донецьк – +26...+28,
- Луганськ – +26...+28,
- Харків – +26...+28.
Прогноз погоди на 9 червня 2024 / Фото: Укргідрометцентр