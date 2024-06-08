В то же время температура будет оставаться стабильно высокой. Кое-где отметки термометра будут показывать до +32 градусов.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 9 июня небо над большей частью страны будет переменно облачным.

В то же время в западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Жители остальных областей могут быть спокойными – внезапные осадки не испортят день

Ветер юго-западный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Однако в западных областях ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +11...+16 градусов, днем отметки будут показывать до +23...+28 градусов. На юге и юго-востоке ночью ожидают +16...+21 градусов, а днем температура не будет превышать +27...+32 градусов.

Погода в Киевской области

В Киевской области днем местами синоптики ожидают кратковременный дождь, а также грозу. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью по области будет достигать +11...+16 градусов, днем не будет превышать +23...+28 градусов. В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем термометр будет показывать +25...+27 градусов.

Какая температура будет в областных центрах

  • Киев – +25...+27,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львов – +23...+25,
  • Ивано-Франковск – +23...+25,
  • Тернополь – +23...+25,
  • Черновцы – +24...+26,
  • Хмельницкий – +24...+26,
  • Луцк – +23...+25,
  • Ровно – +23...+25,
  • Житомир – +24...+26,
  • Винница – +27...+29,
  • Одесса – +27...+29,
  • Николаев – +29...+31,
  • Херсон – +29....+31,
  • Симферополь – +29...+31,
  • Кропивницкий – +27...+29,
  • Черкассы – +27...+29,
  • Чернигов – +24...+26,
  • Сумы – +25...+27,
  • Полтава – +26...+28,
  • Днепр – +28...+30,
  • Запорожье – +28...+30,
  • Донецк – +26...+28,
  • Луганск – +26...+28,
  • Харьков – +26...+28.

Прогноз погоды на 9 июня 2024 года / Фото: Укргидрометцентр