В то же время температура будет оставаться стабильно высокой. Кое-где отметки термометра будут показывать до +32 градусов.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 9 июня небо над большей частью страны будет переменно облачным.
В то же время в западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Жители остальных областей могут быть спокойными – внезапные осадки не испортят день
Ветер юго-западный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Однако в западных областях ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать +11...+16 градусов, днем отметки будут показывать до +23...+28 градусов. На юге и юго-востоке ночью ожидают +16...+21 градусов, а днем температура не будет превышать +27...+32 градусов.
Погода в Киевской области
В Киевской области днем местами синоптики ожидают кратковременный дождь, а также грозу. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью по области будет достигать +11...+16 градусов, днем не будет превышать +23...+28 градусов. В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем термометр будет показывать +25...+27 градусов.
Какая температура будет в областных центрах
- Киев – +25...+27,
- Ужгород – +24...+26,
- Львов – +23...+25,
- Ивано-Франковск – +23...+25,
- Тернополь – +23...+25,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +23...+25,
- Ровно – +23...+25,
- Житомир – +24...+26,
- Винница – +27...+29,
- Одесса – +27...+29,
- Николаев – +29...+31,
- Херсон – +29....+31,
- Симферополь – +29...+31,
- Кропивницкий – +27...+29,
- Черкассы – +27...+29,
- Чернигов – +24...+26,
- Сумы – +25...+27,
- Полтава – +26...+28,
- Днепр – +28...+30,
- Запорожье – +28...+30,
- Донецк – +26...+28,
- Луганск – +26...+28,
- Харьков – +26...+28.
Прогноз погоды на 9 июня 2024 года / Фото: Укргидрометцентр