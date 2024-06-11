Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Также эксперт сказал, где именно будет больше всего осадков.

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В каких областях пройдут дожди

На этой неделе территория Украины будет находиться преимущественно в условиях пониженного атмосферного давления с преобладанием неустойчивых воздушных масс и атмосферных фронтов различного типа.

Синоптик отметил, что в результате этого, практически ежедневно будут идти дожди с грозами. Кроме того, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра.

Наибольшее количество дождей следует ожидать в западных и северных областях. Здесь местами может выпасть 1 – 2 месячных нормы,

– предупредил Кибальчич.

Добавил, что более сухая и жаркая погода традиционно ожидается в юго-восточной части.

Прогноз на неделю