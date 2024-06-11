Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози у низці областей України. Тож, виходячи з дому, не забудьте про парасольку.

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Погода в Україні 12 червня

Фахівці зазначають, що 12 червня в Україні буде хмарно з проясненнями.

На цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних та більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

А ось вночі у південно-східній частині, а вдень у більшості західних областей опадів не очікується.

Також в Укргідрометцентрі зауважили, що вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

А ось температурні показники будуть триматися на високих позначках. Зокрема, температура у західних областях вночі +11 – 16, вдень +18 – 23. На решті території вночі температура коливатиметься в межах +14 – 19, а вдень +20 –25. Що стосується східних та південних областей, то там стовпчики термометрів піднесуться до +25 – 30, а в Криму до +34.

Яка температура буде в обласних центрах

Київ – +21...+23,

Ужгород – +21...+23,

Львів – +19...+21,

Івано-Франківськ – +20...+22,

Тернопіль – +20...+22,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +21...+23,

Рівне – +19...+21,

Житомир – +21...+23,

Вінниця – +22...+23,

Одеса – +26...+28,

Миколаїв – +26...+28,

Херсон – +27….+39,

Сімферополь – +30..+32,

Кропивницький – +24...+26,

Черкаси – +21...+23,

Чернігів – +22...+24,

Суми – +24...+26,

Полтава – +23...+25,

Дніпро – +23...+25,

Запоріжжя – +27...+29,

Донецьк – +29...+31,

Луганськ – +31...+33,

Харків – +24...+26.



Прогноз погоди на 12 червня 2024 / Фото Укргідрометцентр