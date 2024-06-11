Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы в ряде областей Украины. Поэтому, выходя из дома, не забудьте о зонтике.

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Погода в Украине 12 июня

Специалисты отмечают, что 12 июня в Украине будет облачно с прояснениями.

На этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, в северных, Винницкой, Черкасской областях значительные дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

А вот ночью в юго-восточной части, а днем в большинстве западных областей осадков не ожидается.

Также в Укргидрометцентре отметили, что ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

А вот температурные показатели будут держаться на высоких отметках. В частности, температура в западных областях ночью +11 – 16, днем +18 – 23. На остальной территории ночью температура будет колебаться в пределах +14 – 19, а днем +20 – 25. Что касается восточных и южных областей, то там столбики термометров поднимутся до +25 – 30, а в Крыму до +34.

Какая температура будет в областных центрах

Киев – +21...+23,

Ужгород – +21...+23,

Львов – +19...+21,

Ивано-Франковск – +20...+22,

Тернополь – +20...+22,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +21...+23,

Ровно – +19...+21,

Житомир – +21...+23,

Винница – +22...+23,

Одесса – +26...+28,

Николаев – +26...+28,

Херсон – +27....+39,

Симферополь – +30...+32,

Кропивницкий – +24...+26,

Черкассы – +21...+23,

Чернигов – +22...+24,

Сумы – +24...+26,

Полтава – +23...+25,

Днепр – +23...+25,

Запорожье – +27...+29,

Донецк – +29...+31,

Луганск – +31...+33,

Харьков – +24...+26.



Прогноз погоды на 12 июня 2024 года / Фото Укргидрометцентр