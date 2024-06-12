В результаті бойової роботи вдалося знищити 29 повітряних цілей. Зокрема, було ліквідовано 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".
Дивіться також Крилаті ракети, ударні БпЛА і, попередньо, балістика: перший звіт КМВА про атаку на Київ
Як відпрацювало ППО
У ніч на 12 червня російські війська завдали комбінованої атаки по Україні. Для атаки вони застосовували ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.
Усього ворог використав 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (їх випускали із Саратовської області, Росії);
- 1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (був запуск із повітряного простору Тамбовської області, Росії);
- 24 ударні БпЛА типу "Шахед" (їх випускали з Єйська та Приморсько-Ахтарська, Росія).
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України,
– мовиться в повідомлені командувача Повітряних сил.
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".
У Повітряних силах повідомили, що бойова робота проводилася у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.