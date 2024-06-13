По состоянию на вторую половину дня 13 июня, по информации спасателей, пожар на промышленном предприятии Киева пока не удалось ликвидировать. Он возник из-за падения обломков сбитого вражеского ударного дрона.
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Пожар тушат вторые сутки
В ГСЧС Украины сообщают, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.
На месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда,
– сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели уже вторые сутки тушат пожар / Фото ГСЧС Украины
В тушении пожара задействованы сотни спасателей и десятки единиц техники / Фото ГСЧС Украины
Что известно об атаке на Киевскую область 12 июня
- Россия рано утром 12 июня атаковала Украину ракетами и дронами. Киевская область стала центральной целью. Российские военные провели комбинированную атаку на столицу, применив несколько видов вооружений. Враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, ударные БпЛА и баллистику.
- В ночь на 12 июня Киевскую область накрыла мощная гроза. Молнию и гром жители области наблюдали прямо во время атаки россиян, когда те запустили "Шахеды" и ракеты на столицу.
- Для улучшения результатов россияне надеялись провести атаку, прикрываясь плохими погодными условиями. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что благодаря профессионализму Сил ПВО все цели над Киевом были уничтожены, а "нестандартная тактика" россиян провалилась.