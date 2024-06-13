По состоянию на вторую половину дня 13 июня, по информации спасателей, пожар на промышленном предприятии Киева пока не удалось ликвидировать. Он возник из-за падения обломков сбитого вражеского ударного дрона.

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Пожар тушат вторые сутки

В ГСЧС Украины сообщают, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.

На месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда,

– сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели уже вторые сутки тушат пожар / Фото ГСЧС Украины

В тушении пожара задействованы сотни спасателей и десятки единиц техники / Фото ГСЧС Украины

Что известно об атаке на Киевскую область 12 июня