Станом на другу половину дня 13 червня, за інформацією рятувальників, пожежу на промисловому підприємстві Києва поки не вдалось ліквідувати. Вона виникла через падіння уламків збитого ворожого ударного дрона.

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Пожежу гасять другу добу

У ДСНС України повідомляють, що на Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.

На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги,

– зазначили у пресслужбі відомства.

Рятувальники вже другу добу гасять пожежу / Фото ДСНС України

У гасінні пожежі залучені сотні рятувальників та десятки одиниць техніки / Фото ДСНС України

Що відомо про атаку на Київщину 12 червня