Станом на другу половину дня 13 червня, за інформацією рятувальників, пожежу на промисловому підприємстві Києва поки не вдалось ліквідувати. Вона виникла через падіння уламків збитого ворожого ударного дрона.
Дивіться також Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині: там виникла пожежа і постраждали діти
Пожежу гасять другу добу
У ДСНС України повідомляють, що на Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.
На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги,
– зазначили у пресслужбі відомства.
Рятувальники вже другу добу гасять пожежу / Фото ДСНС України
У гасінні пожежі залучені сотні рятувальників та десятки одиниць техніки / Фото ДСНС України
Що відомо про атаку на Київщину 12 червня
- Росія рано-вранці 12 червня атакувала Україну ракетами та дронами. Київська область стала центральною ціллю. Російські військові провели комбіновану атаку на столицю, застосувавши кілька видів озброєнь. Ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ударні БпЛА та балістику.
- У ніч проти 12 червня Київську область накрила потужна гроза. Блискавку та грім жителі області спостерігали просто під час атаки росіян, коли ті запустили "Шахеди" та ракети на столицю.
- Для покращення результатів росіяни сподівалися провести атаку, прикриваючись поганими погодними умовами. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів, що завдяки професіоналізму Сил ППО усі цілі над Києвом були знищені, а "нестандартна тактика" росіян провалилась.