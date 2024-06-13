Серед постраждалих також є й діти. На місці події у Новомосковську зараз працюють всі необхідні екстрені служби.

До теми Окупанти атакували Дніпропетровщину: внаслідок влучання у Новомосковську виникла пожежа

У Новомосковську є постраждалі після ворожої атаки

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що станом на 16:06 відомо про двох постраждалих дітей у Новомосковську.

У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості,

– написав глава Дніпропетровщини.

Водночас, як написав Лисак, в ще в однієї дівчинки, 12 років, була гостра реакція на стрес. Однак оговтуватися після ворожої атаки вона буде вдома.

Крім того, глава Дніпропетровської ОВА зазначив, що після ворожого обстрілу у Новомосковську виникла пожежа та були пошкоджені 9 житлових будинків. Усі деталі щодо наслідків російської атаки по місту в обласній військовій адміністрації ще з'ясовують.

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