Среди пострадавших также есть и дети. На месте происшествия в Новомосковске сейчас работают все необходимые экстренные службы.

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В Новомосковске есть пострадавшие после вражеской атаки

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что по состоянию на 16:06 известно о двух пострадавших детях в Новомосковске.

У 3-летней малой взрывная травма, ссадины и царапины. Она в больнице в состоянии средней тяжести,

– написал глава Днепропетровской области.

В то же время, как написал Лысак, у еще одной девочки, 12 лет, была острая реакция на стресс. Однако оправляться после вражеской атаки она будет дома.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА отметил, что после вражеского обстрела в Новомосковске возник пожар и были повреждены 9 жилых домов. Все детали о последствиях российской атаки по городу в областной военной администрации еще выясняют.

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