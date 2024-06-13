В Днепре 13 июня прогремели взрывы. об этом сообщает корреспондент 24 Канала.
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В городе громко
Враг снова атаковал Днепр. Впоследствии появились сообщения о еще одном взрыве.
Подразделением Воздушное командование "Восток" в Днепропетровской области сбили 1 БпЛА разведчик противника, вероятно, "Орлан-10".
Перед этим Воздушные силы информировали об угрозе использования баллистического вооружения и нанесения ракетного удара в регионах, где была объявлена воздушная тревога.
Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте безопасностью.
Россия ударила по Кривому Рогу
- Днем 12 июня российские военные цинично ударили по Кривому Рогу. К сожалению, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Мощный взрыв прогремел в Кривом Роге около 15:48. Впоследствии стало известно, что враг ударил по жилому сектору.
- Поисково-спасательные работы завершили вечером того же дня. К сожалению, в городе 9 погибших, 32 раненых, из них 5 детей.
- В больницы города было госпитализировали 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом состоянии.