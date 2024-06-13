В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне успели осуществить 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов. Также они более 580 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты.

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Какая ситуация на фронте

Россия атаковала возле Глубокого: смотрите на карте

Продолжаются бои вблизи Синьковки и Петропавловки: смотрите на карте

Россия штурмовала позиции ВСУ возле Грековки: смотрите на карте

Россия штурмовала позиции ВСУ в районе Верхнекаменского: смотрите на карте

Продолжается бой неподалеку Ивановского: смотрите на карте

Продолжается столкновение вблизи Калинового: смотрите на карте

На Кураховском направлении продолжается 7 боев: смотрите на карте

Сейчас продолжается столкновение возле Малой Токмачки: смотрите на карте