В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне успели осуществить 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов. Также они более 580 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты.
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Какая ситуация на фронте
Россия атаковала возле Глубокого: смотрите на карте
Продолжаются бои вблизи Синьковки и Петропавловки: смотрите на карте
Россия штурмовала позиции ВСУ возле Грековки: смотрите на карте
Россия штурмовала позиции ВСУ в районе Верхнекаменского: смотрите на карте
Продолжается бой неподалеку Ивановского: смотрите на карте
Продолжается столкновение вблизи Калинового: смотрите на карте
На Кураховском направлении продолжается 7 боев: смотрите на карте
Сейчас продолжается столкновение возле Малой Токмачки: смотрите на карте