У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни встигли здійснити 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів. Також вони понад 580 разів обстріляли українські позиції та населені пункти.
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Яка ситуація на фронті
Росія атакувала біля Глибокого: дивіться на карті
Тривають бої поблизу Синьківки та Петропавлівки: дивіться на карті
Росія штурмувала позиції ЗСУ біля Греківки: дивіться на карті
Росія штурмувала позиції ЗСУ у районі Верхньокам'янського: дивіться на карті
Триває бій неподалік Іванівського: дивіться на карті
Триває зіткнення поблизу Калинового: дивіться на карті
На Курахівському напрямку триває 7 боїв: дивіться на карті
Наразі продовжується зіткнення біля Малої Токмачки: дивіться на карті