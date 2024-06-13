У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни встигли здійснити 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів. Також вони понад 580 разів обстріляли українські позиції та населені пункти.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку Росія 2 рази безуспішно атакувала позиції ЗСУ поблизу Глибокого та Тихого.

Росія атакувала біля Глибокого: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку окупанти 1 раз спробували штурмувати у районі Стельмахівки. Втім, вони там зазнали невдачі та відступили. Наразі тривають боєзіткнення неподалік Синьківки та Петропавлівки. Ситуація контролюється ЗСУ.

Тривають бої поблизу Синьківки та Петропавлівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили російську атаку біля Греківки. На щастя, втрат позицій не допущено.

Росія штурмувала позиції ЗСУ біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку також безуспішно для Росії закінчився штурм українських оборонних рубежів біля Верхньокам’янського.

Росія штурмувала позиції ЗСУ у районі Верхньокам'янського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку від початку поточної доби зафіксовано уже 5 бойових зіткнень, 3 з яких були успішно відбито поблизу Андріївки. Ще 2 боєзіткнення тривають наразі біля Іванівського. Там ситуація напружена.

Триває бій неподалік Іванівського: дивіться на карті

На Покровському напрямку російська армія уже 8 разів атакувала позиції ЗСУ, 6 з них поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбито. Зараз ще продовжуються бої у районі Калинового.

Триває зіткнення поблизу Калинового: дивіться на карті

На Курахівському напрямку росіяни атакували цієї доби найбільше. Там вони наростили зусилля та намагаються прорвати нашу оборону біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Уже 5 атак українська армія успішно відбила, а 7 – ще тривають. Ситуація під контролем ЗСУ.

На Курахівському напрямку триває 7 боїв: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку Росія 2 рази намагалася витіснити ЗСУ із займаних позицій біля Малої Токмачки. Наразі там триває бій.

Наразі продовжується зіткнення біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На інших напрямкях ситуація не зазнала суттєвих змін.