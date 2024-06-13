У Дніпрі 13 червня пролунали вибухи. про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

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У місті гучно

Ворог знову атакував Дніпро. Згодом з'явились повідомлення про ще один вибух.

Підрозділом Повітряне командування "Схід" у Дніпропетровської області збили 1 БпЛА розвідник противника, ймовірно, "Орлан-10".

Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу використання балістичного озброєння та завдання ракетного удару у регіонах, де була оголошена повітряна тривога.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте безпекою.

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