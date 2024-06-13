У Дніпрі 13 червня пролунали вибухи. про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.
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У місті гучно
Ворог знову атакував Дніпро. Згодом з'явились повідомлення про ще один вибух.
Підрозділом Повітряне командування "Схід" у Дніпропетровської області збили 1 БпЛА розвідник противника, ймовірно, "Орлан-10".
Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу використання балістичного озброєння та завдання ракетного удару у регіонах, де була оголошена повітряна тривога.
Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте безпекою.
Росія вдарила по Кривому Розі
- Вдень 12 червня російські військові цинічно вдарили по Кривому Розі. На жаль, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Потужний вибух прогримів у Кривому Розі близько о 15:48. Згодом стало відомо, що ворог вдарив по житловому сектору.
- Пошуково-рятувальні роботи завершили ввечері того ж дня. На жаль, в місті 9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей.
- До лікарень міста було госпіталізували 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані.