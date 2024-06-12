Вероятно, пуск был из Белгородской области. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Что известно о взрывах в пригороде Днепра

В 8:51 в ряде областей Украины снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Воздушных силах сообщили, что она связана с угрозой применения баллистического вооружения с востока.

Уже в 8:57 появилась информация о взрыве в пригороде Днепра. Через 6 минут сообщили о повторных взрывах в городе.

Впоследствии в одном из региональных телеграм-каналов сообщили, что есть прилет в Новомосковском районе. Там в небо поднимается столб дыма.

По информации от мониторинговых каналов, пуски ракет были из Белгородской области.

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