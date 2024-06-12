Вероятно, пуск был из Белгородской области. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Что известно о взрывах в пригороде Днепра
В 8:51 в ряде областей Украины снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Воздушных силах сообщили, что она связана с угрозой применения баллистического вооружения с востока.
Уже в 8:57 появилась информация о взрыве в пригороде Днепра. Через 6 минут сообщили о повторных взрывах в городе.
Впоследствии в одном из региональных телеграм-каналов сообщили, что есть прилет в Новомосковском районе. Там в небо поднимается столб дыма.
По информации от мониторинговых каналов, пуски ракет были из Белгородской области.
Сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить 12 июня
- В ночь на 12 июня российские войска атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Известно о 30 воздушных средствах поражения, в частности был "Кинжал".
- Силам ПВО удалось утилизировать 29 из 30 вражеских средств воздушного нападения. Боевая работа проводилась в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.
- Известно, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.