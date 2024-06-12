Ймовірно, пуск був з Бєлгородської області. Про це повідомляють моніторингові канали.

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Що відомо про вибухи у передмісті Дніпра

О 8:51 в низці областей України знову пролунав сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах повідомили, що вона пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння зі сходу.

Вже о 8:57 з'явилася інформація про вибух у передмісті Дніпра. Через 6 хвилин повідомили про повторні вибухи у місті.

Згодом в одному з регіональних телеграм-каналів повідомили, що є приліт у Новомосковському районі. Там у небо підіймається стовп диму.

За інформацією від моніторингових каналів, пуски ракет були з Бєлгородської області.

Скільки ракет та "Шахедів" вдалося збити 12 червня